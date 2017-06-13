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В мире

В Южной Корее сторонника сближения с КНДР выдвинули на пост министра

12:1713.06.2017
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© AFP 2017 / Jung Yeon JaeЖители Республики Корея с флагами. Архивное фотоЖители Республики Корея с флагами. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon Jae

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул на пост министра по делам национального объединения бывшего секретаря экс-президента страны Но Му Хена, который проводил политику сближения и примирения с КНДР, передало во вторник информационное агентство Рёнхап.

Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© AP Photo / Pool/Jung Yeon-Je
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Чо Мён Гюн возглавит министерство, которое занимается вопросами отношений между двумя корейскими государствами. После выдвижения его кандидатуры он заявил журналистам, что закрытый при прежней консервативной администрации южнокорейский технопарк в КНДР около города Кэсон "должен быть открыт вновь".

На фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в феврале 2016 года прошлое правительство Южной Кореи вывело из Кэсона более 120 предприятий, чтобы лишить Пхеньян источника доходов. В Сеуле тогда подсчитали, что через совместную зону двух корейских государств КНДР получила 616 миллиардов южнокорейских вон (около 511 миллионов долларов) и, возможно, использовала их для ядерных и ракетных разработок.

Как сообщалось ранее, только в зоне Кэсон Южная Корея от свертывания сотрудничества с КНДР в рамках односторонних санкций против Пхеньяна потеряла 924,9 миллиарда южнокорейских вон (около 769 миллионов долларов), из которых 256,8 миллиарда вон (213 миллионов долларов) принадлежат правительству.

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Технопарк в Кэсоне действовал с 2004 года и был самым успешным проектом сотрудничества Сеула и Пхеньяна. Оно было начато благодаря политике "солнечного тепла", которую начал экс-президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун и продолжил его последователь Но Му Хен. После них к власти пришли консерваторы, которые отказались от политики примирения с Пхеньяном.

Закрытие технопарка произошло при экс-президенте Пак Кын Хе, которая в этом году была отстранена от власти по импичменту и арестована по обвинениям в причастности к коррупции.

Нынешний глава южнокорейского государства, демократ Мун Чжэ Ин также был сторонником Но Му Хёна в политике сближения с КНДР. Во время выборов в мае этого года многие возлагали надежду на то, что он сможет добиться улучшения отношений с Пхеньяном согласно своим обещаниям.

Мун Чжэ Ин назначил уже 16 министров, однако только двум из них удалось добиться утверждения в парламенте.

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