В Южной Корее сторонника сближения с КНДР выдвинули на пост министра

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул на пост министра по делам национального объединения бывшего секретаря экс-президента страны Но Му Хена, который проводил политику сближения и примирения с КНДР, передало во вторник информационное агентство Рёнхап.

Чо Мён Гюн возглавит министерство, которое занимается вопросами отношений между двумя корейскими государствами. После выдвижения его кандидатуры он заявил журналистам, что закрытый при прежней консервативной администрации южнокорейский технопарк в КНДР около города Кэсон "должен быть открыт вновь".

На фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в феврале 2016 года прошлое правительство Южной Кореи вывело из Кэсона более 120 предприятий, чтобы лишить Пхеньян источника доходов. В Сеуле тогда подсчитали, что через совместную зону двух корейских государств КНДР получила 616 миллиардов южнокорейских вон (около 511 миллионов долларов) и, возможно, использовала их для ядерных и ракетных разработок.

Как сообщалось ранее, только в зоне Кэсон Южная Корея от свертывания сотрудничества с КНДР в рамках односторонних санкций против Пхеньяна потеряла 924,9 миллиарда южнокорейских вон (около 769 миллионов долларов), из которых 256,8 миллиарда вон (213 миллионов долларов) принадлежат правительству.

Технопарк в Кэсоне действовал с 2004 года и был самым успешным проектом сотрудничества Сеула и Пхеньяна. Оно было начато благодаря политике "солнечного тепла", которую начал экс-президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун и продолжил его последователь Но Му Хен. После них к власти пришли консерваторы, которые отказались от политики примирения с Пхеньяном.

Закрытие технопарка произошло при экс-президенте Пак Кын Хе, которая в этом году была отстранена от власти по импичменту и арестована по обвинениям в причастности к коррупции.

Нынешний глава южнокорейского государства, демократ Мун Чжэ Ин также был сторонником Но Му Хёна в политике сближения с КНДР. Во время выборов в мае этого года многие возлагали надежду на то, что он сможет добиться улучшения отношений с Пхеньяном согласно своим обещаниям.

Мун Чжэ Ин назначил уже 16 министров, однако только двум из них удалось добиться утверждения в парламенте.