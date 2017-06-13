В Южной Корее сторонника сближения с КНДР выдвинули на пост министра

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул на пост министра по делам национального объединения бывшего секретаря экс-президента страны Но Му Хена, который проводил политику сближения и примирения с КНДР, передало во вторник информационное агентство Рёнхап.
На фоне обострения ситуации на Корейском полуострове в феврале 2016 года прошлое правительство Южной Кореи вывело из Кэсона более 120 предприятий, чтобы лишить Пхеньян источника доходов. В Сеуле тогда подсчитали, что через совместную зону двух корейских государств КНДР получила 616 миллиардов южнокорейских вон (около 511 миллионов долларов) и, возможно, использовала их для ядерных и ракетных разработок.
Как сообщалось ранее, только в зоне Кэсон Южная Корея от свертывания сотрудничества с КНДР в рамках односторонних санкций против Пхеньяна потеряла 924,9 миллиарда южнокорейских вон (около 769 миллионов долларов), из которых 256,8 миллиарда вон (213 миллионов долларов) принадлежат правительству.
Закрытие технопарка произошло при экс-президенте Пак Кын Хе, которая в этом году была отстранена от власти по импичменту и арестована по обвинениям в причастности к коррупции.
Нынешний глава южнокорейского государства, демократ Мун Чжэ Ин также был сторонником Но Му Хёна в политике сближения с КНДР. Во время выборов в мае этого года многие возлагали надежду на то, что он сможет добиться улучшения отношений с Пхеньяном согласно своим обещаниям.
Мун Чжэ Ин назначил уже 16 министров, однако только двум из них удалось добиться утверждения в парламенте.