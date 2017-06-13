В результате стрельбы в Мюнхене пострадали три человека, нападавший ранен

БЕРЛИН, 13 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Три человека пострадали в результате стрельбы в немецком городе Мюнхен, нападавший также получил ранения, заявил в прямом эфире телеканала N24 официальный представитель полиции Михаэль Рилайн.
#BREAKING #Germany #Munich #Unterföhring – Shooting incident at train station. Police woman seriously wounded, one arrested. pic.twitter.com/EEuKbUkNx2— Genvisec Infomap (@GenvisecInfomap) 13 июня 2017 г.
"Наша коллега тяжело ранена, сам злоумышленник получил легкие ранения", — заявил он, добавив, что в ходе стрельбы "были ранены еще два человека, не причастных к событиям".
Ранее газета Münchener Tageszeitung сообщила, что при проверке документов в поезде в Мюнхене злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую, она тяжело ранена, пострадали еще 4 человека. Предполагаемый преступник вырвал оружие из рук полицейской и открыл беспорядочную стрельбу. Стрелявший задержан. Городское железнодорожное сообщение приостановлено.