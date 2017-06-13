Страны Five Eyes обсудят возможность передачи спецслужбам закрытых данных

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Страны, входящие в альянс спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), обсудят возможность получения зашифрованных данных от технологический компаний для предотвращения терактов, сообщает агентство Рейтер.
"Защита частной жизни террористов не может быть важнее общественной безопасности", — подчеркнул он.
Как отмечает агентство, ранее в отношении таких компаний, как Facebook и Apple, звучали призывы по обмену зашифрованной информацией со спецслужбами для предотвращения терактов. Компании не раз заявляли, что не могут передавать такую информацию спецслужбам из-за необходимости обеспечить конфиденциальность.