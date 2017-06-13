Страны Five Eyes обсудят возможность передачи спецслужбам закрытых данных

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Страны, входящие в альянс спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), обсудят возможность получения зашифрованных данных от технологический компаний для предотвращения терактов, сообщает агентство Рейтер.

Как заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, встреча официальных представителей стран состоится в июле. По его словам, альянс намерен обсудить, как предотвратить ситуацию, когда "террористы и члены организованных преступных группировок безнаказанно действуют в неконтролируемом цифровом пространстве".

"Защита частной жизни террористов не может быть важнее общественной безопасности", — подчеркнул он.

Как отмечает агентство, ранее в отношении таких компаний, как Facebook и Apple, звучали призывы по обмену зашифрованной информацией со спецслужбами для предотвращения терактов. Компании не раз заявляли, что не могут передавать такую информацию спецслужбам из-за необходимости обеспечить конфиденциальность.