Тиллерсон ответит на вопросы конгрессменов о связях администрации с Россией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на текущей неделе выступит перед членами двух палат американского конгресса по вопросам, касающимся, в том числе внешней политики и обвинений в связях администрации Дональда Трампа с РФ, сообщает агентство Рейтер.
"Я немного слышал от Тиллерсона, то, что я слышал, не удовлетворили мои опасения", — сказал сенатор Бен Кардин.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.