Тиллерсон ответит на вопросы конгрессменов о связях администрации с Россией

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на текущей неделе выступит перед членами двух палат американского конгресса по вопросам, касающимся, в том числе внешней политики и обвинений в связях администрации Дональда Трампа с РФ, сообщает агентство Рейтер.

В ходе четырех слушаний в подкомитетах и комитетах конгресса Тиллерсон, как ожидается, ответит на вопросы о предложениях администрации по бюджету, о подходах к решению дипломатического кризиса вокруг Катара и об отношениях РФ и США. Последний раз Тиллерсон выступал перед конгрессом в январе текущего года, когда конгрессмены рассматривали вопрос об утверждении его кандидатуры на должность госсекретаря США. Тогда законодатели тоже интересовались его возможными связями с Россией.

"Я немного слышал от Тиллерсона, то, что я слышал, не удовлетворили мои опасения", — сказал сенатор Бен Кардин.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.