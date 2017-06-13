В США призвали продолжать борьбу с якобы исходящими из России киберугрозами

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны продолжать борьбу с киберугрозами, якобы исходящими от России, заявил в понедельник глава комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

В ходе слушаний в палате представителей конгресса США один из законодателей спросил Данфорда о растущей киберугрозе со стороны КНДР и России.

"Мы должны продолжать усилия для противодействия этой растущей киберугрозе", — сказал военачальник.

Данфорд отметил, что в ВС США есть более 130 команд по противодействию киберугрозам. Он подчеркнул, что "70% из них полностью укомплектованы". При этом он отметил, что "второй год подряд мы увеличиваем финансирование нашего киберкомандования".

Спецслужбы США обвиняют РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".