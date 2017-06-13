В Венесуэле протестующие подожгли дирекцию верховного суда

МЕХИКО, 13 июн — РИА Новости. Одно из зданий, относящихся к системе верховного суда Венесуэлы, подожжено в понедельник протестующими, говорится в сообщении высшей судебной инстанции страны.
По данным суда, в течение четырех часов, что длилось нападение, вокруг здания дирекции не было замечено присутствия полиции. В этих условиях глава верховного суда Майкель Морено принял решение о срочном переезде исполнительной дирекции в другое место, так как район Чакао, где она расположена, является "территорией без закона".
Верховный суд Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встал на сторону президента Николаса Мадуро в его конфликте с оппозиционной Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.