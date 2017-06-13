В Венесуэле протестующие подожгли дирекцию верховного суда

Сотрудники полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Сотрудники полиции во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

МЕХИКО, 13 июн — РИА Новости. Одно из зданий, относящихся к системе верховного суда Венесуэлы, подожжено в понедельник протестующими, говорится в сообщении высшей судебной инстанции страны.

"Во второй половине дня 12 июня группа из примерно 80 террористов вновь напала на здание исполнительной судебной дирекции, причем гораздо более агрессивно, им удалось поджечь его изнутри, что заставило эвакуировать более 2,5 тысячи сотрудников и посетителей, находившихся внутри", – сообщил верховный суд.

По данным суда, в течение четырех часов, что длилось нападение, вокруг здания дирекции не было замечено присутствия полиции. В этих условиях глава верховного суда Майкель Морено принял решение о срочном переезде исполнительной дирекции в другое место, так как район Чакао, где она расположена, является "территорией без закона".

Верховный суд Венесуэлы в своих действиях в течение последних месяцев практически полностью встал на сторону президента Николаса Мадуро в его конфликте с оппозиционной Национальной ассамблеей, одобряя все его решения и аннулируя решения парламента.