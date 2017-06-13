Пентагон вскоре представит Трампу варианты действий по Афганистану

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские военачальники вскоре представят президенту США Дональду Трампу варианты действий по Афганистану, заявил в понедельник министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы рассматриваем свои подходы к этому региону. Мы очень скоро предложим варианты для решения", — сказал он на слушаниях в палате представителей конгресса США.

В мае советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что президент пока не принял решения об увеличении контингента в Афганистане.-0-