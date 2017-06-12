Стоун рассказал, как готовил вопросы к интервью с Путиным

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал, что свободно выбирал темы для вопросов Владимиру Путину во время работы над новым фильмом о российском президенте. Об этом Стоун заявил в интервью изданию Los Angeles Times.

"Не было запретов ни на какие вопросы, и их не нужно было показывать заранее. Это все было полностью под нашим контролем", — пояснил режиссер.

Он отметил, что его целью было не задавать жесткие вопросы, а попытаться понять, как мыслит российский президент. По мнению Стоуна, если бы он выбрал в разговоре с Путиным жесткий тон, то не добился бы успеха. В качестве примера он напомнил о беседе Путина с ведущей NBC Мегин Келли, которая продлилась не больше 10 минут. "Необходимо доверять собеседнику и налаживать с ним отношения. Я работаю не для того, чтобы выглядеть крутым. Это не даст никакого результата", — подчеркнул режиссер.

Режиссер предположил, что получил согласие Путина на съемки благодаря тому, что ряд его картин хорошо известны в России, упомянув, в частности, фильм о Джоне Кеннеди и документальный сериал "Нерассказанная история Соединенных Штатов".

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы. Героями его кинолент в разное время становились такие личности, как президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший и бывший агент спецслужб США Эдвард Сноуден. Четырехсерийный фильм Стоуна под названием "Интервью с Путиным" покажут 12-15 июня на телеканале Showtime.