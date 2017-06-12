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В мире

Нетаньяху поздравил россиян с Днем России

Сюжет:
День России-2017 (54)
22:5212.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха российскому народу, направив президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Глава израильского правительства написал, что в Израиле высоко ценят тесные связи с Россией, и выразил готовность работать над их дальнейшим укреплением.

"От имени правительства и народа Израиля примите мои теплые поздравления по случаю Дня России… В ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", — говорится в англоязычном письме, текст которого распространила пресс-служба Нетаньяху.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игорь Додон поздравил россиян с Днем России
Премьер-министр дал высокую оценку своему диалогу с Путиным, с которым он регулярно встречается и общается по телефону.

"Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", — сказано в послании.

"Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства в последующие годы", — написал Нетаньяху.

Одним из основных факторов сближения он назвал российских евреев, которые в начале 1990-х годов переехали в Израиль, "изменив облик израильского общества и выковав естественную связь между нашими двумя странами".

Празднование Дня России
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОфициальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТеперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.Участники парада народов России в парке отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.Во время выпускного курсантов Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади в Омске, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.Курсанты МЧС России разворачивают флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСтолица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участница праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюбители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.Участник театрализованной постановки Смотр русских войск в канун Первой мировой на Тверской улице во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТакже в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.Девушка в национальном костюме встречает гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди выходят на улицу с триколорами.Люди на Тверской улице во время празднования Дня России в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди выходят на улицу с триколорами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.Фасад здания офиса Mail.Ru Group, подсвеченный цветами российского флага в преддверии Дня России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.Праздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Be Yo
Страна Израиля - бело-голубая, страна мира и девственной чистоты. Желаю вам, россияне, скорее забыть своё милитаристское прошлое и "сделать обрезание" красному бессмысленному кровопролитию.
23:28
12.06.2017
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Дядя Сэм
Таки он прав ...
23:18
12.06.2017
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