Нетаньяху поздравил россиян с Днем России

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха российскому народу, направив президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России.

Глава израильского правительства написал, что в Израиле высоко ценят тесные связи с Россией, и выразил готовность работать над их дальнейшим укреплением.

"От имени правительства и народа Израиля примите мои теплые поздравления по случаю Дня России… В ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", — говорится в англоязычном письме, текст которого распространила пресс-служба Нетаньяху.

Премьер-министр дал высокую оценку своему диалогу с Путиным, с которым он регулярно встречается и общается по телефону.

"Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", — сказано в послании.

"Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства в последующие годы", — написал Нетаньяху.

Одним из основных факторов сближения он назвал российских евреев, которые в начале 1990-х годов переехали в Израиль, "изменив облик израильского общества и выковав естественную связь между нашими двумя странами".