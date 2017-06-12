Нетаньяху поздравил россиян с Днем России
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха российскому народу, направив президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России.
Глава израильского правительства написал, что в Израиле высоко ценят тесные связи с Россией, и выразил готовность работать над их дальнейшим укреплением.
"От имени правительства и народа Израиля примите мои теплые поздравления по случаю Дня России… В ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", — говорится в англоязычном письме, текст которого распространила пресс-служба Нетаньяху.
Премьер-министр дал высокую оценку своему диалогу с Путиным, с которым он регулярно встречается и общается по телефону.
"Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", — сказано в послании.
"Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства в последующие годы", — написал Нетаньяху.
Одним из основных факторов сближения он назвал российских евреев, которые в начале 1990-х годов переехали в Израиль, "изменив облик израильского общества и выковав естественную связь между нашими двумя странами".
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
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Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.
Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.