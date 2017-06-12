WSJ: у секретных служб США нет записей разговоров Трампа в Белом доме

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Секретные службы США не располагают аудиозаписями или стенограммами разговоров президента Дональда Трампа в Белом доме, пишет газета Wall Street Journal.

При этом издание не исключает возможности того, что данные записи "могли быть сделаны другой структурой".

Вопрос о возможных аудиозаписях бесед Трампа в Овальном кабинете возник после его твита о бывшем главе ФБР Джеймсе Коми. "Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!" — написал президент в Twitter в мае.

Сам Трамп, позднее отвечая на этот вопрос, говорил, что "в скором времени вы об этом узнаете".

Wall Street Journal пишет, что ранее секретная служба обеспечивала записывающие системы в Белом доме для прошлых президентов, включая президентов Ричарда Никсона и Джона Ф. Кеннеди.