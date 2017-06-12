СБ ООН продлил на год операцию ЕС по перехвату судов с оружием около Ливии

ООН, 12 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Участники операции ЕС "София" продолжат следить за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, соответствующий мандат был продлен Советом Безопасности ООН на год.

Резолюция была принята членами Совета единогласно в понедельник. По словам заместителя постпреда Великобритании при ООН Питера Уилсона (Лондон выступил автором документа), "СБ сохранил единство в вопросе обновления введенных в прошлом году мер, чтобы помочь остановить нелегальный ввоз оружия в Ливию по морю".

Зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков назвал ливийский кризис "серьезным источником региональной нестабильности", который сопровождается незаконными операциями с оружием. "Рассчитываем на более эффективные инспекционные действия в этой акватории, которые должны производиться при неукоснительном соблюдении международного права", — заявил Сафронков на заседании.

Постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта в свою очередь заявил о необходимости снять оружейное эмбарго с армии Ливии, которая ведет борьбу с террористами. "Совет Безопасности должен дать ливийской армии возможность показать свою полную ответственность не только в защите Ливии, но и соседей", — подчеркнул он на заседании.

В отношении Ливии с 2011 года действует бессрочный режим оружейного эмбарго, заморозки счетов и запрета на поездки. Правительство страны может ввозить оружие с разрешения санкционного комитета СБ ООН. В прошлом году СБ ООН принял резолюцию о соблюдении оружейного эмбарго в открытом море у побережья Ливии, позволив в рамках операции стран ЕС "София" перехватывать в международных водах суда, перевозящие оружие в нарушение действующего в отношении Ливии эмбарго.