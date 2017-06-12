Трамп пообещал через две недели рассказать, как идет борьба с ИГ*

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что через две недели проведет пресс-конференцию и расскажет о том, как идет борьба с запрещенной в России и ряде других стран террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщило агентство Рейтер.

Трамп называл борьбу с ИГ и вообще с терроризмом в числе приоритетов своей внешней политики. Вскоре после вступления в должность Трамп поручил своему кабинету разработать новую стратегию разгрома ИГ. Эта стратегия была представлена Трампу в конце февраля и с тех пор реализовывается.

О деталях нового подхода Белый дом не говорит — по мнению Трампа, эту информацию не следует разглашать в СМИ, чтобы ей не могли воспользоваться террористы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.