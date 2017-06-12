Президент Приднестровья поздравил граждан с Днем России

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил жителей непризнанной республики с Днем России.

"Именно с Россией наши граждане связывают свои надежды на будущее, ощущая себя неотъемлемой частью русского мира", — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Красносельского.

По его словам, в Приднестровье проживают свыше 220 тысяч российских граждан, а с Россией приднестровцев объединяют общая история, культура, родственные связи.

Глава ПМР выразил благодарность России за ту роль, которую она играет в качестве страны-гаранта переговорного процесса, а также за мир на берегах Днестра. Красносельский пожелал России мира и процветания, а всем приднестровцам — здоровья, добра и благополучия.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечают в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.