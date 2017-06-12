Президент Приднестровья поздравил граждан с Днем России
17:3212.06.2017
(обновлено: 17:34 12.06.2017)
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ТИРАСПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил жителей непризнанной республики с Днем России.
"Именно с Россией наши граждане связывают свои надежды на будущее, ощущая себя неотъемлемой частью русского мира", — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Красносельского.
По его словам, в Приднестровье проживают свыше 220 тысяч российских граждан, а с Россией приднестровцев объединяют общая история, культура, родственные связи.
Глава ПМР выразил благодарность России за ту роль, которую она играет в качестве страны-гаранта переговорного процесса, а также за мир на берегах Днестра. Красносельский пожелал России мира и процветания, а всем приднестровцам — здоровья, добра и благополучия.
Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечают в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - концерт в Чечне.
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
Люди выходят на улицу с триколорами.
Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.