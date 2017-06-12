В Донецкой области могут объявить режим ЧС из-за ситуации с водоснабжением

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что из-за ситуации с водоснабжением в области рассматривается вопрос объявления чрезвычайной ситуации.

Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В субботу днем станция возобновила работу. Однако уже вечером она, по данным Минобороны самопровозглашенной ДНР, снова подверглась обстрелу и остановила работу.

"Ситуация с водоснабжением области сложная. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков — это 382 тысячи человек… Рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации", — написал Жебривский в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск насосной станции невозможны из-за отсутствия гарантий безопасности для работников. "Сейчас на насосной станции работают энергетики "Воды Донбасса" — проводят дефектовку и определяют объемы восстановительных работ", — добавил Жебривский.