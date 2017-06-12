Иран в ближайшее время отправит из страны еще 20 тонн тяжелой воды

ВЕНА, 12 июн — РИА Новости. Иран в ближайшее время отправит за рубеж 20 тонн тяжелой воды, произведенной в стране, заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Не могу сказать, куда. Но отправка 20 тонн тяжелой воды будет иметь место в ближайшее время, как мы понимаем", — заявил он в понедельник журналистам.

Неделю назад Иран сообщал МАГАТЭ о соответствующих намерениях, чтобы избежать превышения лимита по ее запасам, установленного в рамках соглашения по иранской ядерной программе.

В начале июня агентство Рейтер со ссылкой на ежеквартальный доклад МАГАТЭ сообщило, что запасы тяжелой воды в Иране по данным на 16 мая составили 128,2 тонны при лимите в 130 тонн. Ранее в докладе МАГАТЭ уже отмечалось превышение Ираном установленного лимита.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

По условиям соглашения с международным сообществом Иран может использовать тяжелую воду на модифицированном реакторе в Араке, но все излишки тяжелой воды и обогащенного урана обязан продавать на рынке.

Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. В реакторах на тяжелой воде можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению.

Ранее Иран уже отправлял тяжелую воду в количестве 38 тонн в Россию.