Прохожий нашел на набережной в Киеве предмет, похожий на гранату

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Прохожий обнаружил предмет, похожий на гранату, на Днепровской набережной в украинской столице, полиция изъяла опасный предмет, сообщила в понедельник пресс-служба управления полиции Киева.

"Около 15.00 (совпадает с мск) в Днепровское управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на обочине дороги Днепровской набережной лежит предмет, похожий на гранату", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выехала полиция и взрывотехники. В мусоре на обочине полицейские обнаружили предметы, похожие на корпус гранаты РГД-5 и запал, которые в дальнейшем изъяли специалисты.

"Данное событие должным образом зарегистрировано и решается вопрос об открытии уголовного производства по части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", — говорится в сообщении.