В ОП сравнили запрет Киевом георгиевской ленты с инициативами из Зазеркалья

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Решение Украины запретить георгиевскую ленту напоминает сказочные инициативы из Зазеркалья, однако в результате таких действий страдает целая страна, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

В понедельник сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава украинского государства подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине. Ранее Верховная рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

"Пассаж с запретом на отдельные предметы и символику напоминает какие-то сказочные инициативы из Зазеркалья. Если бы за эти глупости Порошенко и его команды не расплачивалась бы в итоге целая страна, то можно было бы со смехом или с жалостью к душевному состоянию человека относиться. Но по факту сегодня это реальная политика государства Украина", — сказала РИА Новости Сутормина.

"Надеюсь, что народ Украины, ветераны, их потомки и другие достойные люди массово начнут выражать своё негативное отношение. Георгиевская лента всегда была и будет символом добра и подвига наших народов", — добавила она.