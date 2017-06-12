Еврокомиссар Хан не исключил расширения ЕС за счет Западных Балкан

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Расширение Евросоюза за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава, сообщил в понедельник еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.
"Нельзя назвать нереалистичным, что это произойдет в течение нового мандата (Еврокомиссии нового состава – ред.)", — сказал Хан журналистам в Брюсселе.
По его словам, очевиден тот факт, что нереально завершить переговоры о вступлении в ЕС какой-либо из стран Западных Балкан в конце 2017 года или начале 2018 года.
Вместе с тем Хан сообщил, что переговоры о присоединении к ЕС Сербии и Черногории продвигаются в хорошем ритме: Сербия и ЕС открыли восемь из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС, с Черногорией открыты 26, а две предварительно закрыты. "В отношении обеих стран мы убеждены, что некоторые новые главы будут открыты на соответствующих встречах уже в этом месяце", — сказал еврокомиссар.