В Луганске более 200 человек приняли участие во флешмобе в честь Дня России

Флешмоб в Луганске в честь Дня РФ. 12 июня 2017

Флешмоб в Луганске в честь Дня РФ. 12 июня 2017

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Более 200 человек приняли участие во флешмобе в честь Дня России в Луганске, сообщил заместитель руководителя Ассоциации молодежи Луганщины Дмитрий Сидоров.

В понедельник в РФ отмечается государственный праздник — День России.

"Сегодня молодежь Луганской народной республики вышла к памятнику воинам-освободителям Луганска, чтобы поддержать и поздравить наших братьев россиян с Днем России", — рассказал Сидоров.

Молодые люди в рамках флешмоба исполнили гимны ЛНР и гимн России, подняв над головой листы бумаги, цветов российского флага и флага республики.

Организатор подчеркнул, что уже на протяжении трех лет РФ активно поддерживает жителей этого региона.

"Уже три года со дня провозглашения республики Россия нас поддерживает. Взаимодействует по гуманитарным программам, по обмену опытом. Для нас это было дело чести молодежью, все вместе, выйти и поздравить россиян", — сказал Сидоров.

По его словам, к акции присоединились молодежные организации ЛНР "Молодежь за мир", Ассоциация молодежи Луганщины, "Молодая гвардия". Мероприятие прошло под эгидой общественного движения "Мир Луганщине".