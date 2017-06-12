В Киеве неизвестный застрелил женщину

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Неизвестный застрелил женщину в Святошинском районе Киева, полиция завела дело, сообщает управление столичной полиции.

Отмечается, что раненую женщину увидел случайный прохожий на обочине дороги. Правоохранители установили, что она является уроженкой Днепропетровской области, 1964 года рождения.

По данным полиции, потерпевшая умерла в карете "скорой помощи", на ее теле обнаружили три ранения. Правоохранители на месте происшествия изъяли три стреляные гильзы, предварительно — от травматического оружия.

"Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, стрелявшего в женщину… Следственным отделом Святошинского управления начато досудебное расследование по части первой статьи 115 (умышленное убийство)", — говорится в сообщении.