В Киеве неизвестный застрелил женщину

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Неизвестный застрелил женщину в Святошинском районе Киева, полиция завела дело, сообщает управление столичной полиции.
По данным полиции, потерпевшая умерла в карете "скорой помощи", на ее теле обнаружили три ранения. Правоохранители на месте происшествия изъяли три стреляные гильзы, предварительно — от травматического оружия.
"Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, стрелявшего в женщину… Следственным отделом Святошинского управления начато досудебное расследование по части первой статьи 115 (умышленное убийство)", — говорится в сообщении.