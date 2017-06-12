Избранный премьер Ирландии не исключил смягчение условий Brexit

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Избранный премьер-министр Республики Ирландия Лео Варадкар заявил, что результаты парламентских выборов в Великобритании могут стать причиной смягчения условий выхода страны из ЕС, передает агентство Рейтер.
Политик отметил, что за более мягкие условия выхода страны из европейского блока, в частности за свободную торговлю с ЕС и единое иммиграционное пространство, будет выступать североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), с которой британские консерваторы пытаются достичь соглашения.
"Я действительно считаю, что ландшафт как-то изменился в результате британских выборов", — заявил он. "Думаю, что существует возможность "смягчить" Brexit. Но нам еще предстоит это увидеть", — добавил он.
По словам министра искусств Ирландии Хизер Хамфрис, лидер DUP выступает за иной подход к Brexit, нежели Лондон. "Вчера я была в Северной Ирландии и Арлен Фостер сказала, что надеется на более "мягкий" Brexit", — сказала министр.
В минувший четверг, 8 июня, в Великобритании прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах десять мандатов. На вторник запланирована встреча Мэй и Фостер. DUP — по сути, единственная сейчас партия, способная спасти Мэй от отставки и позволить ей заручиться поддержкой большинства в парламенте.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.