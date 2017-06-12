Избранный премьер Ирландии не исключил смягчение условий Brexit

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Избранный премьер-министр Республики Ирландия Лео Варадкар заявил, что результаты парламентских выборов в Великобритании могут стать причиной смягчения условий выхода страны из ЕС, передает агентство Рейтер.

Политик отметил, что за более мягкие условия выхода страны из европейского блока, в частности за свободную торговлю с ЕС и единое иммиграционное пространство, будет выступать североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), с которой британские консерваторы пытаются достичь соглашения.

"Я действительно считаю, что ландшафт как-то изменился в результате британских выборов", — заявил он. "Думаю, что существует возможность "смягчить" Brexit. Но нам еще предстоит это увидеть", — добавил он.

По словам министра искусств Ирландии Хизер Хамфрис, лидер DUP выступает за иной подход к Brexit, нежели Лондон. "Вчера я была в Северной Ирландии и Арлен Фостер сказала, что надеется на более "мягкий" Brexit", — сказала министр.

В минувший четверг, 8 июня, в Великобритании прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах десять мандатов. На вторник запланирована встреча Мэй и Фостер. DUP — по сути, единственная сейчас партия, способная спасти Мэй от отставки и позволить ей заручиться поддержкой большинства в парламенте.