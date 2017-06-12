Украинский "Оппозиционный блок" просит ЕС помочь в освобождении Ефремова

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" призывает Евросоюз присоединиться к ее требованию освободить экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщается в понедельник на сайте политической силы.

Ранее Старобельский районный суд Луганской области продлил до 6 августа арест Ефремову.

"Оппозиционный блок" требует немедленно освободить Александра Ефремова, вот уже почти год незаконно удерживаемого под стражей. "Оппозиционный блок" обращается к представительству Евросоюза с призывом поддержать наше требование прекратить преследование оппозиции", — говорится в сообщении.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.