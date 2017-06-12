На Украине экс-министра Присяжнюка подозревают в незаконной приватизации

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка в незаконной приватизации одного из помещений в центре Киева, заявила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

"Бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества — помещения, принадлежавшего министерству аграрной политики и продовольствия Украины", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти пытаются привлечь к ответственности бывшего президента Виктора Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.