На Украине экс-министра Присяжнюка подозревают в незаконной приватизации

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка в незаконной приватизации одного из помещений в центре Киева, заявила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти пытаются привлечь к ответственности бывшего президента Виктора Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.