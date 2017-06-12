Wnet опровергает обвинения СБ Украины о маршрутизации трафика в Крым

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент крупнейшего украинского интернет-провайдера Wnet Алексей Клещевников в понедельник опроверг обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в якобы обеспечении транзита трафика по каналам передачи данных в Крым.
"Компания не ведет хозяйственную деятельность и не предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Крыма и никогда не имела собственных каналов в Крыму. Более того, Wnet — интернет-провайдер, а не оператор связи, эксплуатирующей сеть, соответственно, не имеет соединений с чужими сетями", — заявил Клещевников на пресс-конференции. По его словам, компания также не представляет доступ к сети Интернет в Крыму, так как все оборудование компании находится в Киеве.
"Такие действия несут прямую угрозу стабильному предоставлению телекоммуникационных услуг клиентам компании — бизнесу, государственным структурам и органам власти, среди которых система госзакупок Prozorro, ряд посольств и международных организаций, консультативная миссия ЕС на Украине", — сказал Клещевников, добавив, что компания готова сотрудничать с правоохранительными органами.
Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Большинство киевских провайдеров уже ограничили доступ к указанным ресурсам.