Wnet опровергает обвинения СБ Украины о маршрутизации трафика в Крым

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент крупнейшего украинского интернет-провайдера Wnet Алексей Клещевников в понедельник опроверг обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в якобы обеспечении транзита трафика по каналам передачи данных в Крым.

Сотрудники украинской спецслужбы 1 июня провели обыски в офисе Wnet. В ведомстве утверждают, что представители спецслужбы изъяли у провайдера телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную маршрутизацию трафика в Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ. Кроме того, СБУ считает, что якобы по указанию из РФ компания не стала блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, попавшим под санкции Киева.

"Компания не ведет хозяйственную деятельность и не предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Крыма и никогда не имела собственных каналов в Крыму. Более того, Wnet — интернет-провайдер, а не оператор связи, эксплуатирующей сеть, соответственно, не имеет соединений с чужими сетями", — заявил Клещевников на пресс-конференции. По его словам, компания также не представляет доступ к сети Интернет в Крыму, так как все оборудование компании находится в Киеве.

Президент Wnet сообщил, что общий финансовый ущерб, нанесенный компании в ходе обысков СБУ, оценивается в 3 миллиона гривен (около 112 тысяч долларов). Он также заявил, что руководство компании считает действия спецслужб "беспочвенными и необоснованными".

"Такие действия несут прямую угрозу стабильному предоставлению телекоммуникационных услуг клиентам компании — бизнесу, государственным структурам и органам власти, среди которых система госзакупок Prozorro, ряд посольств и международных организаций, консультативная миссия ЕС на Украине", — сказал Клещевников, добавив, что компания готова сотрудничать с правоохранительными органами.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Большинство киевских провайдеров уже ограничили доступ к указанным ресурсам.