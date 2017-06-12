Глава МАГАТЭ заявил о "повышенной" готовности к проверке КНДР

ВЕНА, 12 июн — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано вновь призвал КНДР к сотрудничеству и заявил о "повышенной" готовности агентства к проверке ядерной программы Северной Кореи.

"Я намерен повысить готовность агентства сыграть важную роль в проверке ядерной программы КНДР и своевременно обновить ее", — заявил Амано в понедельник на заседании совета управляющих организации.

Его заявление распространила пресс-служба агентства.

Инспекторы агентства не были в Северной Корее с апреля 2009 года, но наблюдение за развитием событий в области ядерной программы страны продолжается, в частности, на полигоне в Йонбене, в том числе с помощью спутниковых изображений.

Амано по-прежнему серьезно обеспокоен ядерной программой КНДР. "Вызывает глубокое сожаление то, что КНДР по-прежнему не свидетельствует о том, что она готова выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Амано, призвав северокорейские власти полностью выполнить свои обязательства по этим резолюциям, оперативно сотрудничать с МАГАТЭ и решить все имеющиеся вопросы, в том числе те, которые возникли в отсутствие инспекторов агентства в стране.

Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.