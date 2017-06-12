Макрон получит большинство в парламенте, считает член российского ЦИК

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон получит абсолютное большинство в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов, прошедшая президентская кампания и нынешние выборы показали его способность активно мобилизовывать электорат, считает член российского Центризбиркома Василий Лихачев, наблюдавший за ходом воскресных выборов в республике.
"Я думаю, что сейчас будут внимательно политические авторитеты Франции смотреть за подготовкой ко второму туру. И мой прогноз, что через неделю Макрон получит абсолютное большинство в Национальном собрании", - сказал Лихачев РИА Новости.
Он напомнил, что по итогам первого тура лишь четыре человека получили более 50% голосов и стали депутатами. "Самая активная борьба развернется во втором туре. И к этому моменту, как мне сказали, будет большое количество международных наблюдателей", - сказал Лихачев.
Член ЦИК РФ отметил, что за ходом первого тура следили только двое международных наблюдателей - он сам и представитель Иордании, - остальные наблюдатели представляли партии и общественные организации Франции.
Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло - победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.