Макрон получит большинство в парламенте, считает член российского ЦИК

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон получит абсолютное большинство в Национальном собрании по итогам второго тура парламентских выборов, прошедшая президентская кампания и нынешние выборы показали его способность активно мобилизовывать электорат, считает член российского Центризбиркома Василий Лихачев, наблюдавший за ходом воскресных выборов в республике.

В воскресенье во Франции состоялся первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента). В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,44%.

"Я думаю, что сейчас будут внимательно политические авторитеты Франции смотреть за подготовкой ко второму туру. И мой прогноз, что через неделю Макрон получит абсолютное большинство в Национальном собрании", - сказал Лихачев РИА Новости.

Результаты первого тура говорят о способности нынешнего президента Франции мобилизовывать электорат, пояснил он. "И президентские выборы и особенно выборы парламентские показали способность Макрона самым активным образом мобилизовывать свой электорат. Мне кажется, что даже после президентской кампании у него появилось еще большее количество сторонников, особенно из числа молодежи. Молодежь все-таки вчера активно голосовала; я был на восьми участках - это было видно", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что по итогам первого тура лишь четыре человека получили более 50% голосов и стали депутатами. "Самая активная борьба развернется во втором туре. И к этому моменту, как мне сказали, будет большое количество международных наблюдателей", - сказал Лихачев.

Член ЦИК РФ отметил, что за ходом первого тура следили только двое международных наблюдателей - он сам и представитель Иордании, - остальные наблюдатели представляли партии и общественные организации Франции.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло - победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.