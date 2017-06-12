Пограничники задержали украинца, подозреваемого в работе на ополченцев

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украинские пограничники задержали гражданина страны, который работал на медиаресурсы ополченцев и брал интервью у командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", заявила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, пограничники в десяти метрах от государственной границы задержали гражданина Украины 1983 года рождения, уроженца Донецкой области, который пытался попасть на территорию РФ вне пункта пропуска. Мужчину задержали и доставили в пограничное отделение.

По данным пресс-службы, во время беседы мужчина рассказал, что "проводил пропагандистскую деятельность на медиаресурсах" ополченцев в Донецкой области.

"В частности он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск в течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения "Сомали" с позывным "Гиви", а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов", — утверждают в погранслужбе.

После составления административных протоколов задержанного передали представителям Службы безопасности Украины, его дальнейшую судьбу решит суд, добавили в ведомстве.