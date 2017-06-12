Во Франции назвали провалом низкую явку в I туре парламентских выборов

Подсчет голосов на избирательном участке в Сен-Лью 11 июня 2017

Подсчет голосов на избирательном участке в Сен-Лью 11 июня 2017

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер назвал "провалом, который повторяется" высокий процент не участвовавших в голосовании в первом туре парламентских выборов в стране.

По данным МВД Франции, показатель воздержавшихся от голосования в первом туре составил 51,29%.

"Это провал этих выборов, это провал, который, увы, повторяется ... Я считаю, что, действительно, нужно услышать это, нужно вернуть доверие (к выборам - ред.)", - заявил Кастанер в эфире телеканала France 2.

"Это наша правительственная ответственность, президента, премьер-министра - вернуть доверие к выборам", - добавил представитель кабмина.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,44%.