Трамвай и грузовой поезд столкнулись в Днепре, погиб человек

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с трамваем, в котором находились люди, на одном из железнодорожных переездов в городе Днепр (бывший Днепропетровск), один человек погиб, сообщило в понедельник местное издание "Информатор".

"Сегодня, 12 июня, на одном из железнодорожных переездов, на улице Академика Белелюбского (бывшая улица Краснозаводская), поезд столкнулся с трамваем №19, в котором находились люди", — говорится в сообщении.

По данным издания, авария произошла около 08.00 мск. По словам очевидцев, железнодорожный состав двигался задним ходом в сторону речного порта. В этот момент трамвай на остановке высаживал пассажиров, после чего начал движение, из-за чего произошло столкновение.

По предварительной информации, трамвай начал движение на запрещающий сигнал светофора и не увидел двигающийся в его сторону состав. Во время происшествия в вагонах трамвая находились приблизительно 30 пассажиров.

"Вследствие аварии погиб сотрудник железной дороги, который находился в момент столкновения на подножке вагона. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель трамвая получила рассечение головы, ее доставили в городскую больницу №16. Пассажиры отделались легким испугом", — говорится в сообщении. На месте работала полиция и аварийная служба.