График встреч контактной группы по Донбассу расписан до декабря 2017 года

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. График встреч контактной группы по Донбассу в Минске расписан до декабря 2017 года, сообщил журналистам представитель пресс-службы полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Дениса Пушилина.
При этом он не раскрыл конкретных дат встреч.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.