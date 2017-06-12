График встреч контактной группы по Донбассу расписан до декабря 2017 года

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. График встреч контактной группы по Донбассу в Минске расписан до декабря 2017 года, сообщил журналистам представитель пресс-службы полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Дениса Пушилина.

"График встреч контактной группы в Минске расписан до конца 2017 года. До декабря", — сказал представитель пресс-службы.

При этом он не раскрыл конкретных дат встреч.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.