Белоруссия направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Разгрузка грузового автомобиля 64-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Разгрузка грузового автомобиля 64-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Белоруссия направила гуманитарную помощь для украинских граждан в Донбассе, заявил в понедельник на пресс-конференции в Киеве замглавы МЧС республики Александр Худолеев.

В мае правительство Белоруссии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь. Ранее о планах направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта в Донбассе, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявлял глава Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Благополучно преодолев границу, конвой выдвинулся в направлении Киева. В течение часа, я думаю, он прибудет в пункт назначения для последующей разгрузки. Пункт назначения — представительство на Украине Красного Креста", — сказал Худолеев.

По его словам, груз состоит из стандартного продуктового и гигиенического комплекта из расчета на четыре тысячи человек. В него входят подсолнечное масло, крупы и макаронные изделия, сахар, мясные консервы, дрожжи, мука, шампунь, мыло, зубная паста, моющие и другие гигиенические средства. Общий вес груза составляет 58 тонн.

Худолеев отметил, что помощь будет распределена между нуждающимися по обе стороны линии разграничения.