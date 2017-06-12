В Баку рассказали о переговорах по соглашению с ЕС

БАКУ, 12 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Замглавы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил в понедельник, что считает невозможным подписание нового соглашения между республикой и Евросоюзом о стратегическом партнерстве до ноябрьского саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Ранее ряд местных СМИ заявили о возможности подписания нового соглашения между Баку и ЕС о стратегическом партнерстве до ноябрьского саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Нет, скорее подписание соглашения до саммита "Восточного партнерства" в ноябре в Брюсселе не будет возможно. Переговоры по соглашению только начались, а значимость соглашения очень большая. Тут важен каждый пункт, каждая деталь. В этой связи я лично не верю, что мы завершим переговоры до ноября", — заявил Мамедгулиев журналистам, подчеркнув, что важен не временной отрезок, а эффективность подписанного документа для обеих сторон.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.