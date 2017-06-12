Бельгия с начала года отказала в убежище более 74% просителей

Ситуация с беженцами в Европе (4474)

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия с начала текущего года отказала в предоставлении убежища 74,4% просителей, сообщил в понедельник генеральный комиссариат по делам беженцев и апатридов.

Ведомство применяет "сбалансированный подход, устанавливая легитимные потребности в защите и предотвращая необоснованные прошения, злоупотребления и процедурные проволочки", — сообщил журналистам представитель комиссариата.

В 2016 году иммиграционные власти Бельгии предоставили статус беженца более 14 тысячам просителей.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.