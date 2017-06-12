Новый британский кабинет не разделяет взглядов возможных партнеров из DUP

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новое правительство Великобритании не разделяет взглядов Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), с которой ведет переговоры о сотрудничестве, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
Как передает агентство Рейтер, Дэвис подтвердил, что действующее правительство консерваторов не изменит свою позицию по этим вопросам.
В то же время, коснувшись другого требования североирландских юнионистов, выступающих за сохранение после Brexit максимально свободной границы с Ирландией — единственной cухопутной границы Великобритании с ЕС, Дэвис отметил, что отсутствие чрезмерно жесткого контроля на этом рубеже является всеобщим консенсусом.
Несмотря на неудачу на выборах, Мэй сформировала новое правительство и ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.