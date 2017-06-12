Новый британский кабинет не разделяет взглядов возможных партнеров из DUP

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новое правительство Великобритании не разделяет взглядов Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), с которой ведет переговоры о сотрудничестве, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Ранее сообщалось, что DUP выступает за возврат смертной казни и "мягкий" Brexit. Кроме этого, партия выступает против абортов и гей-браков, члены политической силы неоднократно оскорбляли представителей ЛГБТ-сообщества.

Как передает агентство Рейтер, Дэвис подтвердил, что действующее правительство консерваторов не изменит свою позицию по этим вопросам.

В то же время, коснувшись другого требования североирландских юнионистов, выступающих за сохранение после Brexit максимально свободной границы с Ирландией — единственной cухопутной границы Великобритании с ЕС, Дэвис отметил, что отсутствие чрезмерно жесткого контроля на этом рубеже является всеобщим консенсусом.

Восьмого июня в Великобритании прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

Несмотря на неудачу на выборах, Мэй сформировала новое правительство и ведет переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.