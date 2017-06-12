Глава Польши хочет провести референдум о контроле президента над ВС

ВАРШАВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хотел бы вынести на референдум вопрос большего контроля над Вооруженными силами, заявил он в интервью изданию SE.

Президент Польши Анджей Дуда ранее предложил провести в стране 11 ноября 2018 года конституционный референдум. В одном из интервью он уточнил, что на нем планирует, в частности, поднять вопрос разделения полномочий между органами власти и наделения президента большими полномочиями, нежели сейчас.

"Я хочу, чтобы некоторые вещи были конкретизированы. Например, должен ли президент, избранный на всеобщих выборах, иметь сильные позиции также в плане компетенций", — сказал Дуда.

"Абсурдно, что президент называется главнокомандующим Вооруженными силами, а в мирное время всю свою верховную власть осуществляет через министра обороны, то есть не имеет в принципе никакой самостоятельной компетенции", — добавил он.

"Я считаю, что позиция президента должна быть сильнее, потому что или это верховная власть, или нет. Такие вещи должны быть четко уточнены", — заключил Дуда.