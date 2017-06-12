Глава МИД Британии Борис Джонсон считает возможным союз консерваторов и DUP

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает возможным заключение соглашения с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) после того, как британская Консервативная партия не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах.

"Без абсолютного большинства теперь нам нужно координироваться с Демократической юнионистской партией (DUP) из Северной Ирландии. Это осуществимо - и до того, как лейбористы начнут протестовать против этого, кто-то должен напомнить им, что в 2010 году они пытались сделать то же", - написал Джонсон в материале для британского таблоида Sun.

Министр признал, что ночь после выборов стала "очень печальной для консерваторов" и "кампания прошла плохо", но подчеркнул, что не намерен отказывать премьер-министру страны в поддержке.

"Тереза Мэй возглавила кампанию, которая побудила 13,7 миллионов человек проголосовать за консерваторов, это самое большое общее число голосов, поданных в поддержку тори со времен Маргарет Тэтчер. Это впечатляющее достижение, за которое она заслуживает того, чтобы поддержали ее партию. Она уж точно получит поддержку от меня", - написал Джонсон.

Ранее Джонсон назвал "ерундой" появившиеся в СМИ сообщения о том, что он намерен сменить Мэй на посту премьера и призвал коллег по парламенту от Консервативной партии проявить лояльность по отношению к премьеру.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах 10 мандатов.