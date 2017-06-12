Глава МИД Британии Борис Джонсон считает возможным союз консерваторов и DUP

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает возможным заключение соглашения с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) после того, как британская Консервативная партия не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах.
Министр признал, что ночь после выборов стала "очень печальной для консерваторов" и "кампания прошла плохо", но подчеркнул, что не намерен отказывать премьер-министру страны в поддержке.
"Тереза Мэй возглавила кампанию, которая побудила 13,7 миллионов человек проголосовать за консерваторов, это самое большое общее число голосов, поданных в поддержку тори со времен Маргарет Тэтчер. Это впечатляющее достижение, за которое она заслуживает того, чтобы поддержали ее партию. Она уж точно получит поддержку от меня", - написал Джонсон.
Ранее Джонсон назвал "ерундой" появившиеся в СМИ сообщения о том, что он намерен сменить Мэй на посту премьера и призвал коллег по парламенту от Консервативной партии проявить лояльность по отношению к премьеру.
Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов - на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.
В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах 10 мандатов.