Косачев прокомментировал итоги выборов в парламент Франции

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Итоги голосования в парламент Франции говорят об усталости избирателей от традиционной политики; не определен главный вопрос - будет ли у президента Эммануэля Макрона собственное большинство в парламенте, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Окончательные итоги подводить рано, по-прежнему без ответа главный вопрос - будет ли у Макрона собственное большинство в парламенте. Пока первое место его партии - успех скорее моральный, нежели чем политический", - отметил сенатор.
Первый тур выборов пока может радовать только социологов, давших достаточно точные прогнозы, выводы предстоит делать не ранее чем через неделю, заключил парламентарий.
Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло - победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.