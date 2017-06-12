Косачев прокомментировал итоги выборов в парламент Франции

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Итоги голосования в парламент Франции говорят об усталости избирателей от традиционной политики; не определен главный вопрос - будет ли у президента Эммануэля Макрона собственное большинство в парламенте, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,44%.

"Окончательные итоги подводить рано, по-прежнему без ответа главный вопрос - будет ли у Макрона собственное большинство в парламенте. Пока первое место его партии - успех скорее моральный, нежели чем политический", - отметил сенатор.

По мнению законодателя, второе место у республиканцев и пятое - у социалистов подтверждают усталость избирателей от традиционной политики. "Хотя и запросом на перемены итоги голосования не назовешь: явка оказалась рекордно низкой", - добавил Косачев.

Первый тур выборов пока может радовать только социологов, давших достаточно точные прогнозы, выводы предстоит делать не ранее чем через неделю, заключил парламентарий.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло - победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.