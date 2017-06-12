Президент Ирана выразил надежду на развитие отношений с Россией

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани в понедельник направил российской стороне поздравление с Днем России, в котором он выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Ираном и РФ, передает агентство Irna.

По данным агентства, иранский президент выразил надежду на развитие двусторонних отношений, а также отношений на региональном и международном уровнях. Роухани пожелал здоровья и успехов российскому президенту Владимиру Путину, а также прогресса и процветания для народа РФ.

Государственный праздник Российской Федерации — День России — отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). День принятия Декларации стал началом становления российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.