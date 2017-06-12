В Узбекистане сын, зарубивший отца топором, получил 17 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 12 июн — РИА Новости. Житель Джизакской области Узбекистана Уткир Кунаров получил 17 лет тюремного заключения за убийство отца топором, посчитав его чрезмерно расточительным, сообщила в понедельник газета Генеральной прокуратуры республики "Хукук".

По данным издания, Кунаров в состоянии алкогольного опьянения трижды нанес удары топором спящей жертве. Причиной, побудившей осужденного совершить преступление, стали обогревательное оборудование и металлические трубы, которые отец приобрел для обустройства дома.

Кунаров посчитал потраченные на покупку более одного миллиона сумов (около 260 долларов США по курсу ЦБ) слишком большой суммой, сообщает издание.

"Суд по уголовным делам Джизакской области приговорил Уткира Кунарова к 17 годам лишения свободы", — уточняет ведомственное издание.