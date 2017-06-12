В зоопарке Токио родился детеныш большой панды

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. В токийском зоопарке Уэно в понедельник родился детеныш редкого животного — бамбукового медведя или большой панды, сообщило агентство Киодо.

По его данным, родители детеныша — 11-летняя Синьсинь и также 11-летний самец по кличке Лили. В 2011 году эти две панды были взяты "в аренду" у Китая за 80 миллионов иен (более 960 тысяч долларов) в год сроком на десять лет.

Пол детеныша панды пока неизвестен.

Как отмечает агентство, это первый за последние пять лет случай рождения панды в условиях зоопарка в Японии.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая сегодня живут только 30 панд — в Австрии, Австралии, Испании, США, Таиланде и Японии.

Так называемую "дипломатию панд" КНР использует достаточно активно, периодически отправляя бамбуковых медведей в разные страны. Согласно существующему правилу, детеныши панд, которые родились от подаренных или временно "одолженных "другой стране животных, обязательно возвращаются Китаю.