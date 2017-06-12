Во Франции штаб Соцпартии в шутку выставили на продажу

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Шутливое объявление о выставлении на продажу штаб-квартиры Социалистической партии, который "требует ремонта", появилось незадолго до объявления окончательных результатов неудачного для партии первого тура парламентских выборов во Франции, сообщает радиостанция France Info.

По информации радиостанции, неизвестный шутник разместил анонс о продаже недвижимости с пометкой "требует ремонта" на самом известном во Франции сайте бесплатных объявлений leboncoin. "Продается исторический памятник - бывший штаб Социалистической партии по адресу: Париж, улица Солферино, дом 10 - из-за плохих результатов на выборах. Подойдет для того, чтобы сделать там музей, центр французского народного творчества", - говорится в объявлении.

Объявление до сих пор можно найти на сайте.

Ранее стало известно, что первый тур выборов в Национальное собрание Франции стал "провалом" для Соцпартии. Если по результатам прошлых выборов партия обладала 277 мандатами и входила в состав правительства, то теперь, по предварительным оценкам, она получит 15-40 мест. По результатам первого тура глава Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис лишился места в парламенте.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,44%.