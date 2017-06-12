"Вперед, республика" лидирует в первом туре выборов в парламент во Франции

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Первый тур парламентских выборов, прошедший в воскресенье во Франции, не принес особенных сюрпризов - как и ожидалось, первый результат показало движение президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика".

После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.

Опросы общественного мнения, продемонстрировавшие точность прогнозов в ходе президентской гонки во Франции, оказались достаточно точны и в предсказании исхода парламентских выборов. Так, результаты опроса компании Ipsos/Sopra Steria, предрекали движению Макрона поддержку 31% избирателей. Партии "Республиканцы" и ее союзникам прочили 22% голосов, а Нацфронту - 17% избирателей.

Без интереса

Явка в первом туре парламентских выборов близка к "антирекорду" за всю историю Пятой республики. Если в 2012 году она составляла 57,22%, то спустя пять лет после обработки информации с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%.

"Первый урок нынешнего голосования — значительное снижение уровня участия в выборах по сравнению с прошлыми выборами. По данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать. Эти данные нас беспокоят, задуматься над ними должны все представители политического класса", — заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, выступая перед журналистами.

По мнению министра, сказался кризис доверия французов к власти. В то же время он отметил, что уверенное лидерство движения "Вперед, республика" по всей стране свидетельствует о стремлении граждан страны предоставить ему все возможности для исправления ситуации во Франции.

Ко всеобщей мобилизации для участия во втором туре выборов вскоре после появления первых результатов действительно стали призывать представители разных политических сил. Глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, потерпевший поражение в первом туре выборов на пост главы государства, но показавший лучший результат в первом туре выборов парламентских, отметил, что масштабная неявка "ставит под большое сомнение легитимность будущего парламента".

Выбыли или остались

Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, претендовавший на пост президента страны, прошел во второй тур парламентских выборов. Он баллотировался в департаменте Буш-дю-Рон.

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс, выдвигавший свою кандидатуру в департаменте Эсон, получил 24,45% голосов и прошел во второй тур, где встретится с Фаридой Амрани из "Непокорившейся Франции".

Глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен также вышла во второй тур выборов. В своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен получила 45,02% голосов.

Министр территориальной целостности Ришар Ферран, несмотря на развернувшийся вокруг него скандал из-за офиса, арендованного у своей сожительницы, прошел во второй тур парламентский выборов, набрав 34% голосов. Министр экономики Бруно Ле Мэр также прошел во второй тур с 45% голосов. Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер выходит во второй тур с 44% голосов.

В свою очередь по результатам первого тура голосования глава Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис, а также экс-кандидат в президенты Бенуа Амон не получили достаточного количества голосов для прохождения во второй тур. Так, Амон набрал 22,87%, а Камбаделис заручился поддержкой менее 10% избирателей.

Процедура голосования

Депутаты в Нацсобрание избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. Для тех избирательных округов, где победителя сразу не определят, неделю спустя -18 июня - пройдет второй тур голосования. В него выходят или два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5% внесенных в избирательные списки граждан. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Число кандидатов, принимавших участие в парламентских выборах 2017 года, составило 7 тысяч 882 человека.

Точное число участников, прошедших во второй тур, станет известно после подведения окончательных итогов голосования. Однако, по версии института опроса общественного мнения Elabe, большая часть тех, кто одержит победу на заключительном этапе голосования - от 415 до 445 человек - будут представителями движения "Вперед, республика", тогда как "Республиканцам" достанется 80-100 мест в Нацсобрании, социалистам и экологам - от 30 до 40, "Непокорившейся Франции" - от 10 до 20, а Нацфронту - максимум 4 депутатских кресла. Триумфальное шествие Макрона и его сторонников продолжается.