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В мире

"Вперед, республика" лидирует в первом туре выборов в парламент во Франции

Сюжет:
Парламентские выборы во Франции (37)
01:4412.06.2017
(обновлено: 01:47 12.06.2017)
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© AFP 2017 / Richard BouhetПодсчет голосов на избирательном участке во ФранцииПодсчет голосов на избирательном участке во Франции
© AFP 2017 / Richard Bouhet

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Первый тур парламентских выборов, прошедший в воскресенье во Франции, не принес особенных сюрпризов - как и ожидалось, первый результат показало движение президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика".

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ЦИК России ждут конкурентной борьбы во втором туре выборов во Франции
После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.

Опросы общественного мнения, продемонстрировавшие точность прогнозов в ходе президентской гонки во Франции, оказались достаточно точны и в предсказании исхода парламентских выборов. Так, результаты опроса компании Ipsos/Sopra Steria, предрекали движению Макрона поддержку 31% избирателей. Партии "Республиканцы" и ее союзникам прочили 22% голосов, а Нацфронту - 17% избирателей.

Без интереса

Мануэль Вальс. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Вальс и Меланшон прошли во второй тур парламентских выборов во Франции
Явка в первом туре парламентских выборов близка к "антирекорду" за всю историю Пятой республики. Если в 2012 году она составляла 57,22%, то спустя пять лет после обработки информации с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%.

"Первый урок нынешнего голосования — значительное снижение уровня участия в выборах по сравнению с прошлыми выборами. По данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать. Эти данные нас беспокоят, задуматься над ними должны все представители политического класса", — заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, выступая перед журналистами.

Подсчет голосов на избирательном участке в Сен-Лью 11 июня 2017
© AFP 2017 / Richard Bouhet
Глава Соцпартии Франции потерял место в парламенте по итогам I тура выборов
По мнению министра, сказался кризис доверия французов к власти. В то же время он отметил, что уверенное лидерство движения "Вперед, республика" по всей стране свидетельствует о стремлении граждан страны предоставить ему все возможности для исправления ситуации во Франции.

Ко всеобщей мобилизации для участия во втором туре выборов вскоре после появления первых результатов действительно стали призывать представители разных политических сил. Глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, потерпевший поражение в первом туре выборов на пост главы государства, но показавший лучший результат в первом туре выборов парламентских, отметил, что масштабная неявка "ставит под большое сомнение легитимность будущего парламента".

Выбыли или остались

Подсчет голосов на избирательном участке в Шатоулине, в западной части Франции
© AFP 2017 / Fred Tanneau
Больше половины французов не пришли на парламентские выборы
Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, претендовавший на пост президента страны, прошел во второй тур парламентских выборов. Он баллотировался в департаменте Буш-дю-Рон.

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс, выдвигавший свою кандидатуру в департаменте Эсон, получил 24,45% голосов и прошел во второй тур, где встретится с Фаридой Амрани из "Непокорившейся Франции".

Глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен также вышла во второй тур выборов. В своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен получила 45,02% голосов.

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов во Франции
Министр территориальной целостности Ришар Ферран, несмотря на развернувшийся вокруг него скандал из-за офиса, арендованного у своей сожительницы, прошел во второй тур парламентский выборов, набрав 34% голосов. Министр экономики Бруно Ле Мэр также прошел во второй тур с 45% голосов. Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер выходит во второй тур с 44% голосов.

В свою очередь по результатам первого тура голосования глава Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис, а также экс-кандидат в президенты Бенуа Амон не получили достаточного количества голосов для прохождения во второй тур. Так, Амон набрал 22,87%, а Камбаделис заручился поддержкой менее 10% избирателей.

Процедура голосования

Избирательная урна на избирательном участке во Франции. 11 июня 2017
© AFP 2017 / Loic Venance
Жители Реюньона колдовали с портретом кандидата в Нацсобрание Франции
Депутаты в Нацсобрание избираются по одномандатной мажоритарной системе. Победа в первом туре обеспечена кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов. Для тех избирательных округов, где победителя сразу не определят, неделю спустя -18 июня - пройдет второй тур голосования. В него выходят или два кандидата, набравшие наибольшее число голосов, или все претенденты, за которых проголосовали не менее 12,5% внесенных в избирательные списки граждан. Для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Число кандидатов, принимавших участие в парламентских выборах 2017 года, составило 7 тысяч 882 человека.

Точное число участников, прошедших во второй тур, станет известно после подведения окончательных итогов голосования. Однако, по версии института опроса общественного мнения Elabe, большая часть тех, кто одержит победу на заключительном этапе голосования - от 415 до 445 человек - будут представителями движения "Вперед, республика", тогда как "Республиканцам" достанется 80-100 мест в Нацсобрании, социалистам и экологам - от 30 до 40, "Непокорившейся Франции" - от 10 до 20, а Нацфронту - максимум 4 депутатских кресла. Триумфальное шествие Макрона и его сторонников продолжается.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lumiere.victor
Макарон всех победит.
02:03
12.06.2017
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