Вальс и Меланшон прошли во второй тур парламентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон прошли во второй тур парламентских выборов, тогда как бывший министр образования Бенуа Амон выбыл из борьбы за депутатское кресло.
Согласно информации агентства Рейтер, по данным на настоящее время, Меланшон лидирует в своем избирательном округе в департаменте Буш-дю-Рон.
По данным МВД Франции, Вальс, баллотировавшийся в департаменте Эсон, получил 24,45% голосов и прошел во второй тур, где встретится с Фаридой Амрани из "Непокорившейся Франции".
В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов.
После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.