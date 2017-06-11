Глава Соцпартии Франции потерял место в парламенте по итогам I тура выборов

Подсчет голосов на избирательном участке в Сен-Лью 11 июня 2017

Подсчет голосов на избирательном участке в Сен-Лью 11 июня 2017

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Социалистической партии Франции Жан-Кристоф Камбаделис лишился места в парламенте по результатам первого тура выборов во Франции, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, первый тур выборов в Национальное собрание Франции стал "провалом" для Соцпартии. Если по результатам прошлых выборов партия обладала 277 мандатами и входила в состав правительства, то теперь, по предварительным оценкам, она получит 15-40 мест.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов.

После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона) в целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.