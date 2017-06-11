Вице-президент Нацфронта разочарован исходом I тура парламентских выборов

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Вице-президент правой французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо заявил, что разочарован результатами первого тура парламентских выборов во Франции, прошедшего в воскресенье.

"Мы разочарованы исходом голосования. Прежде всего заплатили за низкую явку", — приводит слова Филиппо газета Liberation.

Вместе с тем он отметил, что результаты, которые показали многие кандидаты в депутаты от Нацфронта, позволили им выйти во второй тур голосования.

"Сейчас я призываю к общей мобилизации (для участия во втором туре выборов)", — сказал вице-президент партии.

Сам Филиппо с первого места вышел во второй тур выборов в своем избирательном округе в Мозеле — за него проголосовали 23,79% избирателей. Во втором туре ему предстоит побороться с представителем движения "Вперед, республика" Кристофом Ареном (22,01%), кандидатом от "Республиканцев" Пьером Ланом (16,32%) и представителем левых Лораном Кляйнхенцем (14,75%), для победы будет достаточно простого большинства.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов.

По данным после подсчета 56,9% бюллетеней (12,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения "Вперед, республика" проголосовали 26,74% избирателей. Далее следуют правоцентристские "Республиканцы" — 16,18%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,40%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,39% и левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,35%.