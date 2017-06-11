Партия Макрона получит большинство во втором туре выборов, показал опрос

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Партия "Вперед, республика" действующего президента Франции Эммануэля Макрона получит большинство во втором туре парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса Kantar Sofres.

Согласно результатам исследования, партия Макрона получит от 400 до 445 мест в Национальном собрании по итогам второго тура голосования, который пройдет 18 июня, сообщает агентство Рейтер.

Партия "Республиканцы" сможет получить 95-132 места, Соцпартия — 15-25 мест, "Непокорившаяся Франция" — 13-23 места, Нацфронт — 2-5 мест.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. Старт голосованию был дан в 8.00 парижского времени (9.00 мск). В большинстве населенных пунктов избирательные участки оставались открытыми до 18.00, однако в некоторых крупных городах возможность для голосования у граждан оставалась до 20.00.

Число кандидатов, принимающих участие в парламентских выборах 2017 года, составляет 7 тысяч 882 человека. Из них депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) станут 577 человек.