Экс-министр юстиции, уволенный Мэй год назад, вернулся в правительство

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Экс-министр юстиции Британии Майкл Гоув, которого Тереза Мэй уволила, став премьером, вернулся в правительство в качестве министра окружающей среды и сельского хозяйства.

На этом посту он сменил свою прежнюю конкурентку за пост премьера Андреа Лидсом, которая стала лидером палаты общин – представителем правительства в парламенте.

Гоув и нынешний глава МИД Борис Джонсон были лидерами кампании за Brexit, и после победы на референдуме в июне прошлого года бывший мэр Лондона Джонсон намеревался выставить свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и, следовательно, премьера. Но этим планам реализоваться было не суждено: Гоув, поддерживавший кандидатуру Джонсона на пост премьера, в последний момент выдвинулся сам, лишив бывшего соратника этой возможности.

На этом Гоув не остановился. Руководитель его предвыборной кампании принялся уговаривать проголосовать за Гоува сторонников Терезы Мэй, чтобы выбить из борьбы Андреа Лидсом. Эти две истории настроили против министра юстиции многих однопартийцев. Одним из первых решений Мэй на посту премьера стало увольнение Гоува с должности главы минюста.