Мэй назначила на пост лидера палаты общин экс-соперницу за кресло премьера

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Июнь 2017

Прохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Июнь 2017

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила лидером палаты общин свою бывшую конкурентку за пост премьера Андреа Лидсом.

Лидер палаты общин отвечает за организацию деятельности правительства в нижней палате парламента. До Лидсом эту должность занимал Дэвид Лидингтон, повышенный до министра юстиции.

Сама Лидсом ранее была министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

В воскресенье Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.