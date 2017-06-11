Британцев, задержанных в Кельне после экстренной посадки лайнера, отпустили

БЕРЛИН, 11 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Три ранее задержанных пассажира самолета из словенской Любляны, экстренно севшего в немецком международном аэропорту Кёльн/Бонн, отпущены на свободу, говорится в заявлении управления полиции Кельна.

В субботу лайнер Airbus A319, следовавший из Любляны в Лондон, экстренно сел в аэропорту Кёльн/Бонн. В заявлении воздушной гавани сообщалось, что пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту. Правоохранители задержали троих мужчин, изъяли у одного из них рюкзак и взорвали его.

В полиции Кельна сообщили, что в рюкзаке были зарядные кабели с адаптерами.

"Прокуратура Кельна только что отпустила троих британских граждан, задержанных в субботу, 10 июня, в аэропорту Кёльн/Бонн после подозрительного инцидента", — заявили в полиции.

Информация о том, что задержанные вели разговоры с террористическим подтекстом, не подтверждается.

"В настоящее время полиция Кельна исходит из того, что реальной угрозы не было", — сообщила полиция.