Все задержанные в рамках расследования теракта в Манчестере освобождены

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Британская полиция освободила из-под стражи всех задержанных в рамках расследования дела о теракте на концерте в Манчестере, пишет издание Manchester Evening News.
GMP have also shared more key information from one of the biggest investigations ever conducted by the force— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 11 июня 2017 г.
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В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
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