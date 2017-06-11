Все задержанные в рамках расследования теракта в Манчестере освобождены

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере

Криминалист и полицейский между станцией Виктория и Манчестер-Ареной после теракта в Манчестере

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Британская полиция освободила из-под стражи всех задержанных в рамках расследования дела о теракте на концерте в Манчестере, пишет издание Manchester Evening News.

GMP have also shared more key information from one of the biggest investigations ever conducted by the force

https://t.co/S7cnswL7AP — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) 11 июня 2017 г.

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В общей сложности полиция задержала 22 человека, никому из них так и не были предъявлены обвинения.

В комплексе "Манчестер Арена" 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).